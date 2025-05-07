В аэропорту Сочи к вечеру 7 мая задержали 32 рейса

По состоянию на вечер 7 мая в международном аэропорту Сочи были зафиксированы массовые задержки 32 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Согласно информации, задерживаются 16 вылетов, в том числе в Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Тюмень, Пермь, Новосибирск и Наманган. Полностью отменены рейсы в Москву и Пермь. Еще 16 рейсов следуют с опозданием на прилет — из Москвы, Антальи, Стамбула, Тель-Авива, Батуми, Казани, Уфы, Кирова, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Утром текущего дня сообщалось о десяти задержках на прилет и семи — на вылет. Кроме того, было отменено 11 рейсов.

По данным Росавиации, изменения в расписании связаны с временными ограничениями полетов в ряде российских городов, включая Москву (Домодедово и Жуковский), Калугу, Иваново и Ярославль. В течение дня приостанавливалась работа аэропортов Казани, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Тамбова и Калининграда.

Анна Гречко