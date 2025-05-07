В аэропорту Сочи задерживается 32 рейса на вылет и прилет

В аэропорту Сочи к вечеру 7 мая значительно увеличилось количество задержанных авиарейсов. По информации онлайн-табло воздушной гавани, 16 вылетов отложены — в Самару, Наманган, Тюмень, Пермь, Новосибирск, два рейса в Екатеринбург, два в Казань и семь в Москву. Помимо этого, полностью отменены перелеты в Москву и Пермь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Еще 16 рейсов задерживаются на прилет. Среди них семь московских направлений, а также борты из Антальи, Стамбула, Тель-Авива, Батуми, Кирова, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Уфы и Казани.

Утром текущего дня в международном аэропорту Сочи были задержаны десять рейсов на прилет, а также семь маршрутов на вылет. 11 направлений отменили. Изменения вызваны ограничением полетов в других городах России.

По данным Росавиации, сейчас ограничения действуют в аэропортах Москвы (Жуковский и Домодедово), Калуги, Иваново и Ярославля. В течение дня временно приостанавливали работу воздушные гавани Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Тамбова и Калининграда.

Анна Гречко