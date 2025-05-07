Перед майскими праздниками в Краснодаре зафиксировали 8-балльные пробки
Дорожная загруженность в Краснодаре вечером 7 мая достигала восьми баллов. Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», основные заторы сформировались в период с 16:00 до 18:00 по мск.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Пробки зафиксировали на Тургеневском и Яблоновском мостах, Ростовском шоссе, улицах Уральской, Мачуги и Горячеключевской. Замедление движения также было отмечено в центральной части города — на улицах Красной и Северной.
По состоянию на 20:00 по мск, уровень загруженности дорог снизился до четырех баллов, однако прббки на выездах из города сохранялись.