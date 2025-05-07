В минимущества и архитектуры Ульяновской области добавили цифровизацию

Со среды, 7 мая, исполняющим обязанности министра имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области назначен Олег Ягфаров, до этого в статусе министра Ульяновской области курировавший сферу цифровизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как ранее сообщал «Ъ», назначение произошло в соответствии с планом реорганизации областного правительства, объявленного губернатором региона Алексеем Русских 17 марта. Ранее отмечалось, что такой переход необходим в связи с внедрением в сферу градостроительства и имущественных отношений цифровых технологий.

Официально о новом главе министерства правительство области не сообщало, однако в среду Олег Ягфаров подтвердил «Ъ» назначение, пояснив, что сейчас вникает во все проблемы и задачи. По его словам, Михаил Додин, до этого момента занимавший пост министра, стал первым заместителем министра. Его функционал окончательно пока не определен. Заместитель министра Александр Таушкин, курировавший проблемную сферу градостроительства и имущественных отношений, уволен. Господин Ягфаров пояснил «Ъ», что увольнение произошло в связи с тем, что после по закону после прекращения действия контракта прежнего министра считаются завершенными контракты его замов. Однако принимать господина Таушкина обратно Олег Ягфаров не намерен, поскольку на это место «предполагается принять цифрового зама». Кто им будет, пока не сообщается.

Олег Ягфаров также пояснил, что сейчас начинается напряженная работа по объединению сферы цифровизации и имущественных отношений, согласно плану губернатора по реформированию облправительства министерство имущественных отношений должно заработать в новом формате до 1 сентября, но Олег Ягфаров планирует «ускориться и завершить эту работу месяца за три». Новый глава министерства отметил, что знает о накопившихся проблемах в сфере градостроительства и намерен в них разобраться, в том числе максимально тщательно провести завершение работ по новому генплану. Он отметил, что «генплан ждут и застройщики, и архитекторы, и граждане, этот вопрос не только экономический, но и политический». Он также намерен изучить вопрос возможности возвращения городу полномочий по градостроительству и архитектуре, о чем неоднократно заявляли депутаты регионального заксобрания.

Олег Ягфаров родился 5 декабря 1971 года в селе Киять Буинского района Татарстана. В 1994 году окончил ульяновский сельскохозинститут по специальности «Экономика и управление в отраслях АПК», начал трудовую деятельность преподавателем-стажером кафедры статистики и анализа хозяйственной деятельности сельхозинститута, вырос до уровня доцента кафедры и декана экономического факультета. С 2015 года по 2017 год был директором регионального НИИ экономики, истории и культуры, в 2017 году назначен заместителем гендиректора АНО «Центр стратегических исследований Ульяновской области», в 2019 году стал руководителем проекта «Технокампус 2.0» регионального Агентства технологического развития, в 2021 году назначен на должность директора ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий», в октябре 2023 года назначен на должность министра Ульяновской области, курирующего сферу цифровизации. Женат, двое детей.

Сергей Титов, Ульяновск