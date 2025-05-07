Вице-президент ФК «Урал» угрожал арбитрам матча с «Родиной» физической расправой

Вице-президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Игорь Смольников угрожал физической расправой судейской бригаде, работавшей на матче 31-го тура Первой лиги против московской «Родины». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц, слова которого приводит «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Смольников

Фото: ФК «Урал» Игорь Смольников

Фото: ФК «Урал»

«Вицепрезидент ''Урала'' Смольников продолжал оскорблять судью в подтрибунном помещении. Смольников угрожал физической расправой всей судейской бригаде. КДК передал дело в комитет по этике, так как Смольников не является официальным лицом и не может быть в технической зоне»,— заявил господин Григорьянц.

Встреча, прошедшая 4 мая в Москве, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. На 90-й минуте матча при счете 2:2 нападающий «Урала» Евгений Марков забил гол. Однако система VAR определила, что перед взятием ворот его одноклубник Мартин Секулич сыграл рукой в своей штрафной. Мяч не был засчитан, в ворота «Урала» был назначен пенальти. Пап Гуйе реализовал его, но вывел «Родину» вперед после добивания. Всего в матче было назначено четыре пенальти, три из которых — в ворота екатеринбуржцев.

На следующий день «Урал» обратился к руководству РФС и Первой лиги с просьбой провести «тщательный анализ» работы судей. В клубе охарактеризовали работу арбитров как «опасный прецедент», а также усомнились в компетентности и беспристрастности рефери. Президент клуба Григорий Иванов заявил «РИА Новости», что «в голову приходят мысли о третьих лицах»: «Не буду говорить, кто и что, потому что у меня нет фактов, но предположение такое у меня есть». Главный тренер «Урала» Сергей Томаров сказал, что у команды «украли победу».

«Урал» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, шансы клуба на возвращение в высший дивизион страны минимальны. От четвертой строчки, позволяющей принять участие в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу, команду отделяет шесть очков.

Таисия Орлова