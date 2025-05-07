На крымской телебашне включат подсветку в честь 80-летия Победы

Телебашня в Симферополе 9 мая включит специальную архитектурно-художественную подсветку в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) Крыма.

С 21:00 до 22:00 на медиафасаде телебашни будут демонстрироваться надпись «С днем освобождения города-героя Севастополя», герб и флаг города, а также флаг советских войск. Затем появятся поздравление «С Днем Победы» и «80 лет Победы. 1941-1945».

Световое оформление дополнят изображения Красной звезды, Вечного огня, монумента «Родина-мать зовет» и георгиевской ленты. Подсветка также будет посвящена 81-й годовщине освобождения Севастополя.

Анна Гречко