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В Нижегородской области сбитый беспилотник упал рядом с частными домами

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Кулебакском округе Нижегородской области вечером 7 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

По его словам, БПЛА упал около частных домов, есть незначительные повреждения имущества. Место осматривают специалисты.

Как писал «Ъ-Приволжье», 6 мая в нижегородском аэропорту дважды вводили ограничения на полеты. Во второй раз их сняли в 10:59 следующего дня. Из-за ограничений четыре рейса были отменены, 11 задержаны.

Елена Ковалева

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