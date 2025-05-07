В Нижегородской области сбитый беспилотник упал рядом с частными домами
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Кулебакском округе Нижегородской области вечером 7 мая. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
По его словам, БПЛА упал около частных домов, есть незначительные повреждения имущества. Место осматривают специалисты.
Как писал «Ъ-Приволжье», 6 мая в нижегородском аэропорту дважды вводили ограничения на полеты. Во второй раз их сняли в 10:59 следующего дня. Из-за ограничений четыре рейса были отменены, 11 задержаны.