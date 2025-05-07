Три рейса с вылетом из нижегородского аэропорта отменили 6 мая
Из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту Нижнего Новгорода 6 мая, три рейса были отменены. Согласно онлайн-табло аэропорта, это два авиарейса в Москву и один в Санкт-Петербург.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
По столько же рейсов из этих городов отменено на прилет в Нижний Новгород.
Помимо этого, из Нижнего Новгорода задержаны девять рейсов, назначенных на 6 мая: три в Москву, по одному в Анталью, Санкт-Петербург, Калининград, Тбилиси, Сочи и Ташкент.
Также пока не вылетел первый рейс в Сухум.
Ожидают прибытия в Нижний Новгород со вчерашнего дня пассажиры шести рейсов: из Ташкента, Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани и Минска.
В аэропорт выехали работники Нижегородской транспортной прокуратуры, организовавшие мобильную приемную для пассажиров.
Все рейсы, намеченные на 7 мая, также задержаны, потому что ограничения до сих пор не сняты. Отменен один рейс из Москвы с прибытием в Нижний Новгород по расписанию в 16:25 и один рейс с вылетом в столицу, намеченный на 17:25.