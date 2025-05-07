Глава Кубани выступил на торжественном собрании к 80-летию Победы

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступил 7 мая на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, представители краевой администрации, ветераны, офицеры, участники СВО, казаки и учащиеся военных учебных заведений, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«9 Мая для всех нас — самый главный, священный праздник. День Победы — это память о бессмертном подвиге нашего народа, самоотверженно отстоявшего свободу всей страны в годы войны. На защиту Отечества встали более 800 тысяч жителей Краснодарского края. Из них 460 тысяч не вернулись с полей сражений. Мы всегда будем помнить, какой непомерной ценой достался мир»,— заявил господин Кондратьев.

На собрании особое внимание уделили присутствовавшему в зале участнику Великой Отечественной войны Степану Кузнецову. Глава Кубани выразил благодарность ветерану за его подвиг и вклад в Победу.

Кроме того, по инициативе губернатора Кропоткину присвоили почетное звание «Город воинской доблести». Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко вручили соответствующее свидетельство и памятный знак главе Кавказского района Юрию Ханину.

Завершилось мероприятие выступлением творческих коллективов Кубани.

Анна Гречко