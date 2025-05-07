Травматологи и ортопеды обсудили в Ставрополе проблемы суставов

24–25 апреля на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) прошла межрегиональная научно-практическая конференция «АртроСК: медицина, спорт, реабилитация». Выбор площадки обусловлен развитием медицинского кластера СКФУ, включающего университетскую клинику персонализированой медицины, Геномный центр и медико-биологический факультет. Мероприятие состоялось в рамках программы «Приоритет-2030».

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Конференцию открыл первый проректор СКФУ, декан медико-биологического факультета Андрей Лиховид. С приветственным словом выступила замминистра здравоохранения Ставропольского края Татьяна Павлова.

Первый день был посвящен коленному суставу. Евгений Коновалов, главный внештатный специалист Минздрава Ставропольского края по травматологии и ортопедии, доцент кафедры хирургии, ортопедии и травматологии СКФУ, обозначил цели конференции: консолидация медицинского сообщества, обмен опытом и развитие межрегиональных связей. Он отметил важность реализации нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Новые технологии сохранения здоровья». Коновалов выступил с докладом о роли УЗИ, МРТ и КТ в диагностике травм коленного сустава.

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В рамках дискуссий были затронуты вопросы современных концепций лечения, телемедицины, новых технологий, модернизации первичной медпомощи. Отдельное внимание уделили реабилитации после эндопротезирования и ампутаций, а также вопросам протезирования военнослужащих в контексте специальной военной операции.

В конференции приняли участие 17 специалистов из Ставрополя, Пятигорска, Минеральных Вод, Москвы и Санкт-Петербурга. С докладом о лечении повреждений менисков выступил Антон Курпяков, к.м.н., ассистент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Игорь Пономарев, к.м.н., заведующий кафедрой хирургии, ортопедии и травматологии СКФУ, представил доклад «Пателлофеморальный болевой синдром».

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Одним из способов восстановления после травм костно-мышечной системы эксперты назвали санаторно-курортное лечение на Кавказских Минеральных Водах (КМВ). Регион обладает богатым опытом в лечении таких заболеваний и уникальными рекреационными ресурсами, что способствует развитию медицинского туризма.

В первый день участники наблюдали прямую видеотрансляцию операции по аутопластике передней крестообразной связки, которую проводил Евгений Коновалов. Присутствующие могли задавать вопросы оперирующему хирургу в режиме реального времени.

Во второй день, в блоке, посвященном плечевому суставу, прошла онлайн-демонстрация операции на надостной мышце под руководством Романа Гладкова.

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Также участники обсудили проблемы плечевого сустава. Пленарный доклад «Диагностика нестабильности плечевого сустава, выбор способа стабилизации» представил Роман Гладков, д.м.н., руководитель травматолого-ортопедического отделения №1 Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова.

Сергей Кубанов, директор и главный врач клиники персонализированной медицины СКФУ, поблагодарил коллег за участие и сообщил о планах сотрудничества с травматологической службой Ставропольского края. Проект будет реализован на базе клиники.

По итогам конференции эксперты отметили, что взаимодействие медицины, образования и науки способствует повышению квалификации специалистов и улучшению качества жизни пациентов.

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