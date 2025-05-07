Бывшая девятая ракетка мира Фоньини объявил о завершении карьеры

Итальянский теннисист Фабио Фоньини завершит карьеру по окончании выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Риме. Об этом спортсмен заявил в интервью Sky Sports.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фабио Фоньини

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фабио Фоньини

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я хочу дать дорогу молодым. У меня была замечательная карьера, и я счастлив. Но, как и во всем в жизни, есть начало и конец»,— заявил итальянец.

Сейчас Фоньини занимает 107-ю строчку в рейтинге ATP. Наивысшая позиция в таблице — девятая. В первом круге турнира в Риме итальянец встретится с британцем Джейкобом Фирнли (57-е место).

Фабио Фоньини 37 лет. Он является победителем девяти турниров ATP в одиночном разряде, в том числе «Мастерса» в Монте-Карло 2019 года. Лучшим результатом Фоньини на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал Roland Garros в 2011 году, где итальянец уступил сербу Новаку Джоковичу. В парном разряде спортсмен выиграл Australian Open в 2015 году вместе с соотечественником Симоне Болелли.

Таисия Орлова