Бизнесмены залетают в Катар

Деловые туристы стали чаще летать в Катар. За первые четыре месяца 2025-го количество бронирований бизнес-поездок в эту страну увеличилось в несколько раз. По данным «Ведомостей», у некоторых из участников рынка число заказов возросло более чем в 10 раз. Кратный рост также подтверждают и опрошенные “Ъ FM” организаторы деловых путешествий. Катар активно используют как нейтральную площадку для переговоров с западными контрагентами, отмечают они.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Лысцева / ТАСС Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Однако, несмотря на рост интереса к стране, говорить о конкуренции с ОАЭ не приходится, заметил вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян: «Если мы говорим, что Катар растет, то это только на низкой базе. Страна, естественно, полностью проигрывает во всем, что касается туристических или бизнес-возможностей. Между тем деловой туризм растет в Абу-Даби, например. Понятно, что Дубай — это признанный лидер. Также здесь можно упомянуть Шарджу. Катар, занимается меньше 3% от Дубая, если говорить про деловой туризм. Что нужно бизнесу? В первую очередь, большая география полетов. Все-таки в основном рейсы летят из Москвы, а если вы находитесь в Новосибирске или Самаре, то рейсов в Катар нет.

Вместе с тем Ближний Восток интересен в основном тем, что это, как правило, безвизовое направление. Попробуйте назначить переговоры с деловым партнером в Лондоне. Как вы из Челябинска туда попадете? А бизнесмен из Венеции, Берлина, Стамбула легко может попасть тот же в Дубай. Любой предприниматель является одновременно и обычным туристом.

Как организовываются все деловые мероприятия? У тебя есть хотя бы один свободный день и стоит вопрос, как его провести. Катар — очень маленькая страна. Я там был четыре раза, ее можно объехать буквально за два часа с севера на юг и за час — с запада на восток. Попробуйте провести деловую конференцию в Саудовской Аравии. У вас не получится, потому что там запрещен алкоголь, к тому же необходима виза. Люди все равно после переговоров захотят провести время на пляже, в баре или ресторане. Обмыть удачную сделку на несколько миллионов или сотен миллионов долларов бокалом шампанского. Это невозможно, например, в Иране либо в Саудовской Аравии.

В Катаре тоже есть отели, где алкоголь не продается ни за какие деньги. Понятно, что бизнесу это мешает, поэтому выбор и делают в пользу ОАЭ в основном».

По данным OneTwoTrip, за прошлый год рынок делового туризма вырос на треть, а каждая пятая поездка была совершена за границу. Лидером по числу бизнес-путешествий все также остается Китай. Следом за ним — ОАЭ, Узбекистан и Турция. Чаще всего в такие поездки отправляются работники ритейла, потребительского сектора, энергетики и нефтегазовой промышленности, отмечают в агентстве делового туризма «Аэроклуб». Все эти направления объединяет один важный для деловой среды фактор — санкционные ограничения Запада там часто не принимают во внимание, отметил вице-президент Ассоциации туроператоров России по вопросам выездного туризма Артур Мурадян:

«Китай — одно из ключевых направлений туризма. Туда летают бизнес-миссии с разными целями. Кто-то выходит на новых поставщиков, кто-то регистрирует компании, через которые в последующем отправляют товары и реализовывают услуги уже на территории нашей страны. Это все требуется, безусловно, не только для обхода санкций, но и для расширения сбыта собственной продукции.

Если говорить про Ближний Восток, то безусловно, регион актуален тем, что ограничения там соблюдаются не в максимально жестких условиях.

Если говорить про туристическую составляющую, то, как правило, это или командировки, или так называемый bleisure, когда совмещают деловую части с отдыхом. При этом, наверное, лидерами в абсолютном значении поездок являются страны СНГ. Все это делается для обхода санкционных режимов и поиска вариантов для того, чтобы не замыкаться в отсутствии международного воздействия на свою сферу деятельности».

По данным Союза агентств делового туризма, в прошлом году объем рынка деловых путешествий в России превысил 1 трлн руб.

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Андрей Дубков