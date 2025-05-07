Опоры обхода Адлера готовы на 60%

На IV этапе строительства обхода Адлера завершено 60% работ по возведению опор искусственных сооружений. Срок окончания этапа — конец 2025 года, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

В рамках реализации IV этапа обхода Адлера продолжается монтаж опор мостов, путепроводов и эстакад. На участках вблизи Кудепсты и села Высокое уже возведены наиболее высокие конструкции, проходящие над трассами А-147 и А-149.

Фундамент и опоры путепровода через А-149 готовы на 70%, на переходе через реку Кудепсту и трассу А-147 завершено 52% работ. На отдельных участках строительство ведется в скальных породах с применением бурения.

В районе санатория «Кудепста» сооружается пять опор, четыре сваи уже установлены. В мае планируется приступить к монтажу первого пролета разворотной петли на 5-м км направления Адлер — Красная Поляна. Из 12 предусмотренных опор установлены пять, оставшиеся находятся в стадии строительства, часть — в русле Мзымты.

На улице Ивановской завершено устройство свай с применением стеклопластиковой арматуры — здесь пройдет тоннелепроходческий комплекс. Также завершено переопирание секций реконструируемого путепровода. Подготовка к устройству дорожного покрытия находится на завершающем этапе. Начало работ запланировано на май.

Мария Удовик