Дональд Трамп выразил надежду, что новое обострение между Дели и Исламабадом скоро закончится. В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по нескольким объектам на территории Пакистана. Исламабад назвал происходящее «вопиющим актом войны» и заявил об адекватном ответе. В настоящее время в пограничных районах наблюдается определенное затишье. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что до большой конфронтации не дойдет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Индия и Пакистан обменялись ракетными, артиллерийскими и авиационными ударами. В Дели заявили, что это не большая война, а борьба с террористами и что объекты пакистанской армии атакам не подвергаются. Но, если что, рука не дрогнет. Исламабад отвечает в том же духе: будем стоять до конца и, если надо, если не будет другого выхода, используем ядерное оружие. Взаимные обстрелы начались в ночь на 7 мая по московскому времени. К утру ситуация более или менее стабилизировалась. На границе продолжались лишь вялотекущие перестрелки. Прогрессивное человечество отреагировало спокойно. Есть общая уверенность, в том, что очередное обострение постепенно сойдет на нет. Россия, США, ООН и другие призвали участников к сдержанности.

Не секрет, что Пакистан в военном отношении слабее Индии, однако перспектива азиатской ядерной зимы никого обрадовать не может. Большой войны никто, как обычно, не хочет, но иногда этот процесс выходит из-под контроля. Согласно пресс-релизу индийского Минобороны, цели проводимой операции в большинстве своем достигнуты — уничтожены некие группы террористов и их базы. Армия действовала максимально корректно, стараясь избегать жертв среди мирного населения. Обычно подобные заявления означают, мол, всё, мы в расчете, давайте постепенно снижать накал страстей.

Причиной нынешнего кризиса стал масштабный теракт в индийском штате Джамму и Кашмир. Боевики доселе малоизвестной группировки «Кашмирское сопротивление» расстреляли группу туристов в окрестностях местной жемчужины — города Пахалгам. В результате погибли 26 человек, в большинстве своем иностранцы. Власти в Дели посчитали, что за происходящим стояли пакистанские спецслужбы. Официальный Исламабад, естественно, все это опроверг.

Собственно, в чем состоит главная опасность? Старая архитектура мировой безопасности рушится, а новая не создается. Внимание цивилизованного мира отвлечено, в частности, происходящим на Украине и Ближнем Востоке. Террористы разных мастей видят в происходящем шанс нанести удар, напомнить о себе и даже добиться успехов, так как в будущем иной возможности может и не представиться. Крупные игроки также готовы на этом фоне попытаться решить свои политические и военные задачи, погреть руки.

И второй момент заключается в том, что мировые проблемы не решаются, а просто откладываются, замораживаются на какое-то время, чтобы потом напомнить о себе — что-то вроде спящего вулкана.

Беда только в том, что, в отличие от вулкана, человечество с годами способно выдумывать все более эффективные способы уничтожения себе подобных.

Конфликт вокруг Кашмира продолжается уже почти 80 лет. За это время участники успели обзавестись ядерным оружием. Хотя механизм ядерного сдерживания работает, и очень может быть, что это именно тот фактор, который не дает разгореться большой войне. По крайней мере, так принято считать. Тем не менее не заметно, чтобы Индия и Пакистан горели желанием сесть за стол переговоров и окончательно решить болезненный вопрос. И это, конечно, не может радовать.

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Дмитрий Дризе