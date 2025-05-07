Через тернии к искусству

В Ярославле не хватает детских школ искусств, до нормы городу нужно учреждение на 700 мест. Особенно остро стоит вопрос в детской школе искусств имени М. А. Балакирева. Для того чтобы справиться с дефицитом, под школы искусств власти отдают освобождающиеся помещения. Однако на фоне активной застройки Ярославля решение проблемы не видится быстрым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

7 мая на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова сообщила о нехватке детских школ искусств. В 2024 году по сравнению с 2023 годом число учащихся детских школ искусств выросло на 162 человека.

В Ярославле работают 11 учреждений дополнительного образования, в которых представлены программы по музыкальному, изобразительному, декоративно-прикладному искусству, хореографическому творчеству и другим направлениям. В детских школах искусств есть платные и бюджетные направления.

«Каждый год мы решаем проблемы с недостатком помещений, заявляемся во все программы. Но надо сказать, что идет активная застройка Ярославля. И у нас эта проблема никуда не будет уходить, она будет с каждым годом возрастать. Если говорить по нормам, охват детского населения должен быть 12%. У нас пока он составляет 11%. То есть нам нужно построить детскую школу искусств примерно на 700 мест»,— рассказала госпожа Каюрова.

Как рассказала заммэра Ярославля по социальной политике Елена Волкова, для школ искусств мэрия постоянно ищет дополнительные помещения.

«Мы здание детского сада отдали под школу искусств №5. Где только у нас есть такая возможность, мы ее используем и отдаем, потому что мы понимаем, что сейчас потребность очень огромная. И родители хотят, чтобы дети занимались»,— сказала госпожа Волкова.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин обратил внимание на школу искусств имени М. А. Балакирева в Заволжском районе, в которой обучается более 800 детей.

«Прием детей в школу — шесть человек на место. Фактически большинство детей в школу не могут у нас устроиться. Вы сказали: продумываем, решаем. А вот хотелось бы понять, будут какие-то конкретные мероприятия?» — сказал господин Калинин.

По словам госпожи Каюровой, школе выделяются дополнительные помещения, но мест все равно не хватает, чтобы удовлетворить потребности жителей. Елена Волкова рассказала и о более амбициозных планах.

«У них вообще голубая мечта — дворец построить Балакирева. Они сделали макет той детской школы искусств, которую хотят видеть»,— сказала заместитель мэра по социальной политике Елена Волкова.

Правда, источника финансирования строительства дворца для юных художников и музыкантов у мэрии пока нет.

Алла Чижова