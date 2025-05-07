Трамп хочет обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп испытывает отвращение к распространению ядерного оружия. Он готов провести переговоры с Россией и Китаем, чтобы обсудить сокращение количества ядерного оружия в мире, сказал господин Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Джей Ди Вэнс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Это, разумеется, не разговор для завтрашнего дня. Это разговор, который, если Господу будет угодно, состоится через несколько лет»,— добавил господин Вэнс, выступая на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, вице-президент оценил переговоры США и Ирана о ядерном соглашении. Он назвал их «пока что очень хорошими». Сделка, которую обсуждают стороны, должна предотвратить появление ядерного оружия у Ирана, но реинтегрирует страну в мировую экономику, сказал господин Вэнс на форуме.

Подробнее о возможном соглашении США и Ирана — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».