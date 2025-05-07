В Казани во время проведения KazanForum ограничат движение и парковку у гостиниц
В Казани временно ограничат движение и парковку на нескольких улицах у гостиниц во время подготовки и проведения KazanForum. Соответствующий документ проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.
В Казани во время проведения KazanForum ограничат движение и парковку у гостиниц
Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ
Ограничения движения и парковки с 19:00 12 мая до 07:00 18 мая будут действовать на следующих участках:
- у дома № 3 по ул. Козина (со стороны ул. Нигматуллина к ул. Ф. Амирхана);
- у дома № 85Б по ул. Декабристов (от ул. Горсоветская к ул. Вахитова);
- у дома № 47А по ул. Чистопольская (со стороны ул. Ф. Амирхана к ул. Бичурина);
- на ул. Карла Маркса, около дома № 6 (правая полоса от ул. Батурина к ул. Миславского);
- на ул. Чернышевского, около дома № 39 (правая полоса от ул. Исхаки к ул. Московская);
- на ул. Островского, около дома № 35 (от ул. Университетская к ул. Астрономическая);
- на ул. Островского, около дома № 61 (от ул. Айдинова к ул. Пушкина, правая сторона);
- на ул. Университетская, около дома № 16 (от ул. Профсоюзная к ул. Кремлевская);
- на ул. Б. Красная, около дома № 50 (левая полоса от ул. Гоголя к ул. Жуковского);
- на ул. Р. Зорге, около дома № 66Б (от пр. Победы к ул. Ю. Фучика);
- на ул. Право-Булачная, около дома № 43 (муниципальная парковка у гостиницы «Азимут»);
- на ул. Саид Галеева (от ул. Яхина к ул. Ташаяк).