В Казани временно ограничат движение и парковку на нескольких улицах у гостиниц во время подготовки и проведения KazanForum. Соответствующий документ проходит сейчас антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани во время проведения KazanForum ограничат движение и парковку у гостиниц

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ В Казани во время проведения KazanForum ограничат движение и парковку у гостиниц

Фото: Александр Музыченко, Коммерсантъ

Ограничения движения и парковки с 19:00 12 мая до 07:00 18 мая будут действовать на следующих участках:

у дома № 3 по ул. Козина (со стороны ул. Нигматуллина к ул. Ф. Амирхана);

у дома № 85Б по ул. Декабристов (от ул. Горсоветская к ул. Вахитова);

у дома № 47А по ул. Чистопольская (со стороны ул. Ф. Амирхана к ул. Бичурина);

на ул. Карла Маркса, около дома № 6 (правая полоса от ул. Батурина к ул. Миславского);

на ул. Чернышевского, около дома № 39 (правая полоса от ул. Исхаки к ул. Московская);

на ул. Островского, около дома № 35 (от ул. Университетская к ул. Астрономическая);

на ул. Островского, около дома № 61 (от ул. Айдинова к ул. Пушкина, правая сторона);

на ул. Университетская, около дома № 16 (от ул. Профсоюзная к ул. Кремлевская);

на ул. Б. Красная, около дома № 50 (левая полоса от ул. Гоголя к ул. Жуковского);

на ул. Р. Зорге, около дома № 66Б (от пр. Победы к ул. Ю. Фучика);

на ул. Право-Булачная, около дома № 43 (муниципальная парковка у гостиницы «Азимут»);

на ул. Саид Галеева (от ул. Яхина к ул. Ташаяк).

Артём Дергунов