Для исторического здания школы в станице Пластуновской утвердили предмет охраны

Власти Краснодарского края утвердили предмет охраны для старинного здания школы в станице Пластуновской. Работа по охране памятников ведется по указанию губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Утверждение предмета охраны обеспечит сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика станинного здания, его исторически ценных материалов, конструктивных особенностей. Любые работы на объекте будут проводиться с учетом этих данных»,— подчеркнул вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Специалисты-реставраторы провели масштабное исследование: изучили архивные материалы, осмотрели строение на ул. Мира и определили ключевые ценные элементы. Под защиту государства попали декоративное убранство фасадов, первоначальные материалы отделки и конфигурация кровли.

Здание в стиле эклектики начали возводить в 1912–1913 годах, но строительство прервала Гражданская война. В 1925 году работы возобновились, после чего там открыли школу колхозной молодежи. Во время Великой Отечественной войны постройка значительно пострадала от пожара, но в 1958 году была восстановлена. В разные периоды в помещении располагались Дом пионеров и поликлиника, а сейчас функционирует Дом детского творчества.

Сегодня в Краснодарском крае более 1 тыс. объектов культурного наследия получили аналогичные охранные документы.

Анна Гречко