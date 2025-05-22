Микросервисы для микрофинансов

ИТ-компания «Финтех-маркет», разработчик решений для микрофинансовых организаций и создатель маркетплейса для МФО — Boostra, внедрила новую модель управления бизнес-процессами. Теперь за создание отдельных сервисов для МФО отвечают микрокоманды в рамках ИТ-подразделения компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор по продуктам (CPO) компании «Финтех-маркет» Игорь Вороной

Фото: Предоставлено «Финтех-маркет» Директор по продуктам (CPO) компании «Финтех-маркет» Игорь Вороной

Фото: Предоставлено «Финтех-маркет»

Рынок ИТ-сервисов для МФО быстро развивается: в начале этого года компания «Финтех-маркет», разрабатывающая ИТ-сервисы для микрофинансовых организаций, запустила первый специализированный маркетплейс таких услуг на платформе под брендом Boostra. В комплекс услуг входят все сервисы, необходимые для работы финтех-компаний: скоринг, выдача займов, рекуррентные платежи и др. О том, как создаются новые ИТ-решения и какие новые подходы используются для этого, рассказывает директор по продуктам (CPO) компании «Финтех-маркет» Игорь Вороной.

— Как у вас был традиционно устроен процесс разработки сервисов и почему в «Финтех-маркете» отошли от классической модели?

— Мы использовали классическую систему работы «одного окна», но со временем поняли, что часто те задачи, которые могли бы быстрее принести финансовый эффект от внедрения инноваций, не получают приоритета. А главное — разработчики не видели картину полностью, не понимая, например, практической цели совершенствования продуктов, когда небольшое изменение интерфейса личного кабинета приводит к ускорению работы сервиса.

Чтобы избежать этого, мы решили уйти от централизации задач, разделили всех разработчиков микросервисов на команды, каждая из которых привязана к своему бизнес-направлению. За каждое направление отвечает отдельный менеджер, владелец продукта (product owner), в команду входит не менее трех разработчиков с различными профессиональными навыками — проектный менеджер, аналитик и тестировщик. Задачи для нее ставятся владельцами продукта, что делает коммуникацию максимально оперативной: исполнители точно знают бизнес-цели, которые должны быть достигнуты с помощью нововведений («фичей»).

— Сколько сейчас у компании таких микросервисов?

— У нас семь микросервисов, в каждом работает своя команда, при этом разработчики продолжают работать как единое целое. Для координации действий команд мы создали «карту фичей», по которой отслеживаем приоритетность задач и бизнес-эффекты, которые необходимо достичь каждой команде.

— Приведите примеры разработанных вами микросервисов?

— Все они связаны с рынком микрофинансирования. Например, сервис по рекуррентным платежам. Такие сервисы применяются в отношении заемщиков, которые не исполняют взятые на себя обязательства должным образом. Он входит в набор микросервисов в рамках услуги «Кредитный конвейер». Помимо рекуррентных платежей услуга включает сервисы по выдаче займов, оценке рисков и взысканию, клиентской поддержке.

Кроме того, нами разработан интересный для рынка сервис, связанный с оценкой рисков при выдаче микрозаймов. Прежде мы использовали сторонние решения для предварительного скоринга, но работали и над своим сервисом. Рассчитывали в первую очередь на его востребованность на микрофинансовом рынке, но на старте закладывали и возможность трансформировать его под другие сферы применения, изменив только набор входящих источников.

— На маркетплейсе Boostra сегодня выдают займы сразу несколько независимых МФО. Какой микросервис наиболее востребован?

— Наши действующие партнеры используют «Кредитный конвейер» на все 100%, то есть по максимуму. Интерес к этой услуге проявляют и другие участники рынка, которые не являются партнерами маркетплейса.

— Могут ли разработанные «Финтех-маркетом» для МФО микросервисы быть востребованными на других рынках?

— Разумеется, такие возможности есть. Причем это касается всех микросервисов, просто некоторые из них необходимо дорабатывать под потребности бизнеса в определенной сфере.

— Какой эффект вы уже получаете от внедрения новой управленческой модели при разработке микросервисов?

— В первую очередь мы стали более эффективно расходовать средства на ИТ и получать качественный фидбек от разработчиков. Благодаря эффективному взаимодействию они стали сами подсказывать способы улучшения продуктов. Ведь им зачастую понятнее, как будет работать система с технической точки зрения. А мелочей здесь нет. Например, важен продуманный интерфейс, имеет значение даже цвет кнопок. Важно также избегать перегруженности страниц лишней информацией: она только отвлекает клиента от целевого действия.

— Какие планы у «Финтех-маркета» на развитие микросервисов?

— Нашим основным направлением будет оставаться работа с МФО, в том числе развитие маркетплейса. Кроме того, мы намерены расширять целевую аудиторию финансовых микросервисов, выходя в новые сегменты рынка. Если немного трансформировать наш сервис по скорингу, можно перенастроить его работу, например, на прогнозирование юнит-экономики — прибыльности покупки тех или иных партий товара. В будущем благодаря использованию ИИ-моделей в таких сервисах можно будет полностью поручить роботизированным системам управление продажами.

Ольга Иванова