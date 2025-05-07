В Прикубанском округе Краснодара появился мурал к 80-летию Победы

В Прикубанском округе Краснодара на стене трансформаторной подстанции по ул. Петра Метальникова появился новый патриотический мурал, приуроченный к 80-летию Победы. На граффити изображен советский солдат времен Великой Отечественной войны и участник специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба мэрии.

По замыслу создателей, арт-объект призван напоминать о героической истории страны и символизировать преемственность поколений. Художника вдохновил мемориал воину во Ржеве, возведенный в 2020 году на месте ожесточенных боев Ржевско-Вяземской операции. На фреске фигура солдата в гимнастерке и плащ-палатке переходит в разлетающуюся стаю из 35 журавлей.

Инициатором создания композиции выступила администрация Прикубанского округа. Работу выполнила команда творческого объединения Stenaсlub, чьи произведения уже украшают многие здания города на улицах Гимназической, Школьной, Рашпилевской, Ярославского и в различных жилых комплексах.

Аналогичные по тематике муралы, посвященные 80-летию Победы и участникам СВО, ранее появились в Прикубанском и Карасунском округах города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре устанавливают праздничные инсталляции, арт-объекты и флаговые конструкции.

Анна Гречко