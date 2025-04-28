К 80-летию Победы в Краснодаре установят тематические инсталляции

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре устанавливают праздничные инсталляции, арт-объекты и флаговые конструкции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

На Главной городской площади смонтированы скульптура «Родина-мать» и 30-метровая композиция «Самолетики». Площадь также обрамлена консолями с красными флагами и Георгиевскими лентами. В ближайшее время здесь появятся шесть инсталляций «Память Победы», рассказывающих о ключевых сражениях войны.

В Чистяковской роще возле памятника 13 тыс. краснодарцев — жертвам фашистского террора смонтированы трехметровые композиции «Бессмертная память» и «Стена памяти» с именами погибших, территория украшена флагами.

По всему городу устанавливают четыре арки «Звезда Победы»: две у Вечного огня на Площади Памяти Героев и по одной напротив сквера им. Г. К. Жукова и на Пушкинской площади. В ближайшие дни в городе разместят 70 флажных конструкций.

На фасадах зданий и торговых центров вывешивают копии Знамени Победы, российские триколоры, флаги Кубани и Краснодара. В День Победы на Главной городской площади поднимут копию Знамени Победы размером 1015 метров.

К юбилею также благоустраивают городские парки: «Солнечный Остров», «Старую Кубань», «Городской Сад», «Рождественский» и парк им. 30-летия Победы. Специалисты обновили пешеходные зоны, скамейки и фонтаны, удалили сухие деревья и высаживают однолетние цветы. В нескольких парках размещены тематические баннеры, а к майским праздникам появятся гирлянды из воздушных шаров.

В парке 30-летия Победы установлена новая вывеска — георгиевская лента с объемными световыми буквами «Парк Победы». Кроме того, заменено плиточное покрытие около Выставочного зала Боевой Славы.

Улицы города украшают и другими способами: уличные художники наносят патриотические граффити на 16 распределительных шкафов по ул. Красной, более чем на 7 тыс. опор освещения размещают флаги и символику Победы. По краевой столице курсирует общественный транспорт с изображением скульптуры Родины-матери.

На домах, где проживают участники войны, размещают информационные таблички. До 15 мая жители города могут присоединиться к акции «Ура Победе».

Анна Гречко