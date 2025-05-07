Липецким аграриям выплатили 1 млрд рублей господдержки

С начала года аграрии Липецкой области получили более 1 млрд руб. в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия». Всего 2025-м на поддержку сельхозпроизводителей планируется выделить 3,1 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов.

Средства направлены на закладку питомников, переработку молока, содержание племенного маточного поголовья, производство овощей закрытого грунта и выращивание зерновых культур. Более 70% суммы выделено на многолетние насаждения и стимулирование производства картофеля и овощей.

Оставшиеся средства будут предоставлены в виде грантов малым формам хозяйствования. В региональном министерстве сельского хозяйства сообщили, что сейчас идет отбор на предоставление субсидий, после всех необходимых процедур средства будут доведены до получателей.

«Такая поддержка позволяет нашим сельхозпроизводителям уверенно развивать производство и внедрять новые технологии. Наша задача — максимально эффективно использовать эти возможности, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и страны»,— считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Алина Морозова