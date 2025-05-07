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На первый этап работ по реконструкции Таганрогской БСМП выделят 22,2 млрд рублей

«Ростовоблстройзаказчик» объявил конкурс на проведение начальной фазы модернизации корпусов «Больницы скорой медицинской помощи» в Таганроге. Согласно условиям соглашения, сумма контракта на выполнение работ превысит 22,2 млрд руб. Прием заявок от потенциальных участников завершится 14 мая, а победитель тендера будет объявлен 19 мая 2025 года. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно условиям закупки, работа должна быть выполнена не позднее 15 декабря 2030 года. Помимо реставрации существующих объектов первоначальный этап включает в себя создание лечебно-диагностического центра, рассчитанного на 524 койки, а также строительство котельной, кислородной станции и прочих необходимых объектов инфраструктуры. На реконструкцию и строительство выделено 3,6 млрд руб. из Федерального бюджета и 1,1 млрд руб. из областной казны.

В структуру БСМП сегодня входят: стационар на 765 коек, в т.ч. 690 — круглосуточного пребывания и 75 — дневного, травмпункт и отделение скорой помощи. Действующие здания медучреждения были построены в 1975 году.

Реконструкция БСМП Таганрога пройдет в три этапа, с 2025 по 2027 гг.

Валентина Любашенко

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