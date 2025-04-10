Стоимость долгосрочной аренды в Петербурге снизилась на 12% за первый квартал года

По итогам первого квартала текущего года медианная стоимость долгосрочной аренды квартир всех типов комнатности в Петербурге составила 40 тыс. рублей. За месяц показатель снизился на 5,7%, а за квартал — на 12%, сообщили «Ъ-СПб» в аналитическом центре сервиса «Яндекс Аренда».

При этом в отличие от значительной части других городов-миллионников число сдаваемых в долгосрочную аренду квартир в городе на Неве также немного снизилось: относительно февраля этот показатель уменьшился на 6,6%, за квартал — на 1%.

В то же время интерес к съемному жилью со стороны арендаторов вырос. Так, в связи с ростом сезонной активности, количество просмотров объявлений о сдаче жилья на долгосрочный период в Петербурге в марте увеличилось на 6,7% относительно февраля 2025-го и на 28,8% — относительно декабря прошлого года.

В целом по РФ наиболее значительное сокращение медианной ставки долгосрочной аренды в течение месяца, помимо Петербурга, продемонстрировали Челябинск (-6,4% — до 26 тыс. руб.), Омск (-5% — до 24 тыс. руб.), Москва (-3,2% — до 82 тыс. руб.) и Краснодар (-2,9% — до 29 тыс. рублей).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за месяц медианная стоимость долгосрочной аренды в Петербурге снизилась на 5%.

Андрей Цедрик