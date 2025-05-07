Сбербанк завершил участие в проекте «Грушевские сады» в Крыму

Компания «Сбербанк Инвестиции» завершила участие в бизнесе крымского производителя «Грушевские сады», который владеет более 100 га яблоневых садов в Судаке. Это решение связано с окончанием инвестиционного цикла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Компания «Сбербанк Инвестиции» вышла из числа совладельцев «Грушевских садов», занимающихся выращиванием и продажей яблок в Крыму. С 5 мая ее 5% доля перешла к основному владельцу — компании «Сад-инвест» из Кузбасса. Cогласно данным ЕГРЮЛ, после этой сделки «Сад-инвест» стала единственным владельцем уставного капитала «Грушевских садов».

В пресс-службе Сбербанка сообщили РБК, что это связано с завершением инвестиционного цикла. Доля «Сбербанк Инвестиции» была передана компании «Сад-инвест». Заместитель генерального директора «Грушевских садов» Виктор Рыльков подтвердил эту информацию.

Согласно данным СПАРК, компания «Грушевские сады» была зарегистрирована в 2015г. Борисом Калашниковым, в ноябре 2017 года ее владельцем стало ООО «Сад-инвест», специализирующееся на оптовой торговле фруктами и овощами. Выручка ООО «Грушевские сады» в 2024 году снизилась на 16% по сравнению с предыдущим годом, составив 106,8 млн руб. против 127,3 млн руб. в 2023 году. Эти данные опубликованы в бухгалтерской отчетности компании. Чистая прибыль компании также показала значительное снижение. В 2024 году она сократилась на 86,8%, составив всего 8 млн руб.

Урожайность яблок в Крыму в 2024 году сократилась на 10% из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила председатель Ассоциации садоводов республики Алла Берегельская-Фещук. Крым, наряду с Краснодарским краем и Кабардино-Балкарией, остается одним из ведущих регионов по производству яблок в стране. Согласно прогнозу Минсельхоза, в 2025 году в России ожидается сбор 2,1 млн тонн плодово-ягодной продукции — на 200 тыс. т больше, чем годом ранее.

Богдан Кобец