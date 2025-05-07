«С развитием технологий уже сейчас сложно распознать обман»

Каждый второй россиянин до конца этого года может стать жертвой дипфейк-атаки, тогда как пару лет назад с ней сталкивались лишь 10% пользователей Сети, отмечают в пресс-службе MTS AI. Пока речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, но в 2026 году эксперты по искусственному интеллекту прогнозируют рост дипфейк-звонков, когда злоумышленник будет разговаривать с человеком голосом знакомого. Краснодарский ИТ-предприниматель, основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский пояснил «Ъ-Кубань», насколько такие атаки реальны, и можно ли от них защититься.

Андрей Шиневский

Фото: предоставлено автором

«С этой проблемой могут столкнуться жители любого региона, где есть качественный интернет и сотовая связь. Краснодарский край в этом смысле не исключение. По официальным данным, в 2024 году жители Кубани направили в Банк России около 1,5 тыс. жалоб на кибермошенничество. Количество таких жалоб за прошлый год выросло почти в два раза. Причем, злоумышленники используют самые различные уловки, чтобы получить от граждан нужную им информацию.

Расскажу недавний случай из собственной практики. Мне позвонили с незнакомого номера, представились сотрудником банка, в котором я обслуживался. И продолжили со мной разговор, который я накануне вел со специалистом в переписке. Скорее всего, произошла утечка базы данных, и она попала к злоумышленникам. Судя по манере общения, звонивший явно имел представление о работе в банке. Возможно, в прошлом действительно там работал. Или же это был тот самый дипфейк. Общались мы минут десять, и я был в полной уверенности в том, что говорю с реальным специалистом. Но когда он попросил продиктовать данные смс-сообщения, я понял, что говорит мошенник, и общение прервал.

Дипфейк-атаки в перспективе вполне реальны. Это касается, и аудио-сообщений и видео. С помощью дипфейков пользователей также будут пытаться обмануть, выманить у них деньги. С развитием технологий уже сейчас бывает очень сложно распознать обман. В Сети сегодня есть бесплатные сервисы, куда можно загрузить фото, и в ответ выдается цифровой аватар, полностью идентичный реальному человеку. И это на самом деле пугает. Если такие сервисы доступны обычным людям, значит, мошенники наверняка используют уже более совершенные технологии.

Как таковых инструментов защиты от дипфейк-атак пока нет. Важен здравый смысл. Если что-то настораживает в разговоре, то лучше его просто прервать. Номера людей, которых знаешь и с которыми реально общаешься, стоит внести в телефонную книгу, а звонки с незнакомых номеров — блокировать. Вероятность обмана в этом случае будет значительно ниже. Также могу порекомендовать пройти хотя бы минимальный ликбез по финансовой безопасности».