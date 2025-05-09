Коллекция Гурлитта

Рольф Николаус Корнелиус Гурлитт, сын Гильдебранда Гурлитта, унаследовал от отца коллекцию произведений искусства. О ее существовании стало известно случайно. В 2010 году Корнелиуса задержали в поезде Цюрих—Мюнхен на швейцарско-немецкой границе. Немецкая таможенная полиция регулярно проверяет поезда из Цюриха, пытаясь поймать потенциальных уклонистов от уплаты налогов, которые снимают наличные с секретных счетов в швейцарских банках. Гурлитт вез €9 тыс., что не превышало разрешенного лимита, но во время разговора с полицейским он вел себя нервно, и это вызвало подозрения. Началось расследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: DER SPIEGEL Фото: DER SPIEGEL

Выяснилось, что он живет в Мюнхене у сестры, не уведомив об этом городские власти, не зарегистрирован в налоговом ведомстве и не получает пенсию. В квартире сестры был проведен обыск, в результате которого обнаружили 1406 картин и рисунков, их стоимость первоначально оценили в €1 млрд (впоследствии оценка была снижена до десятков миллионов евро). Среди находок были работы Ренуара, Матисса, Отто Дикса. Прокуратура конфисковала коллекцию.

Корнелиус Гурлитт судился с ней, требуя вернуть произведения, а после появления статей в прессе — судился со СМИ и снова с прокуратурой, требуя наказать виновного в сливе информации журналистам. Своему адвокату он рассказал еще об одной части отцовской коллекции — примерно 250 картинах Моне, Ренуара, Гогена, Тулуз-Лотрека, Курбе, Сезанна, Мунка, Мане и других художников, которые хранились в доме Гурлитта в Зальцбурге. Несмотря на заявления Корнелиуса Гурлитта, что все работы его отец приобрел законным путем, в коллекции обнаружились произведения искусства, конфискованные у евреев. Несколько картин были возвращены наследникам законных владельцев.

Корнелиус Гурлитт скончался в 2014 году, завещав всю коллекцию Музею изящных искусств в Берне, чтобы она не оставалась в Германии, власти которой несправедливо обошлись с ним и его отцом.