Президент Узбекистана прилетит в Москву 8 мая

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Москву 8–9 мая. Об этом в среду сообщила пресс-служба узбекистанского лидера. В российской столице узбекистанский лидер примет участие в мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 8–9 мая этого года посетит город Москву с рабочим визитом»,— говорится в сообщении.

Помимо участия господина Мирзиёева в параде Победы 9 мая запланировано несколько двусторонних встреч, сообщили в пресс-службе лидера.

6 мая Кремль анонсировал приезд 29 иностранных лидеров на парад Победы 9 мая. На высшем уровне, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, будут представлены Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия. Индия, Никарагуа и ЮАР будут представлены «на достаточно высоком уровне».

Анастасия Домбицкая