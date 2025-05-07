На Дону зафиксировали случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой
В Ростовской области зафиксировали первый случай Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, лихорадку обнаружили у жителя Дубовского района, который снимал клещей с крупного рогато скота не защищенными руками.
В сообщении отметили, что при обращении по поводу присасывания клеща на эндемичной территории за пострадавшим устанавливается двухнедельное медицинское наблюдение.