На Дону зафиксировали случай заражения Крымской геморрагической лихорадкой

В Ростовской области зафиксировали первый случай Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ). Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, лихорадку обнаружили у жителя Дубовского района, который снимал клещей с крупного рогато скота не защищенными руками.

В сообщении отметили, что при обращении по поводу присасывания клеща на эндемичной территории за пострадавшим устанавливается двухнедельное медицинское наблюдение.

Константин Соловьев