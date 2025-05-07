В Нижегородской области ограничили использование лодок с электромоторами

С 5 мая в Нижегородской области вступили в силу изменения в правила пользования маломерными судами с электромотором. Теперь на таких судах запрещено передвигаться в нерестовый период, сообщили в региональном минлесхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам главы министерства Романа Воробьева, воздействие электромоторов на состояние водных ресурсов и их обитателей практически равно влиянию двигателей внутреннего сгорания, особенно в период активного нереста рыбы. «Учитывая рост количества и увеличение мощности таких судов, правительство приняло решение запретить передвижение на маломерном судне с электромотором в период нереста»,— пояснил министр, отметив, что гидроцикл приравнивается к маломерному судну.

Ограничения будут действовать до окончания нерестового периода.

Также изменился срок действия ежегодного сезонного запрета на передвижение моторных маломерных судов. Если раньше запрет действовал с начала ледостава, то теперь он будет действовать с 15 ноября. В минлесхозе пояснили, что это необходимо для повышения уровня безопасности судоходства, так как большая часть происшествий на водных объектах региона фиксируется в период с октября по декабрь.

В министерстве напомнили, что за нарушение правил пользования водными объектами для граждан предусмотрен административный штраф 2-4 тыс. руб.

Андрей Репин