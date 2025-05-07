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Коммерсантъ FM
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Акции оборонных компаний Индии и Китая растут на фоне конфликта в регионе

Акции китайских и индийских оборонных предприятий растут на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.

Так, индекс китайских военно-промышленных и авиакосмических компаний (HSCAAD) на сегодняшних торгах в Гонконге вырос на 4,03% — до самого высокого уровня с конца марта. Акции Avic Chengdu Aircraft, производителя многоцелевых истребителей Чэнду J-10 и одной из крупнейших компаний, входящих в этот индекс, взлетели за день на 17%.

Рост котировок китайских компаний связан с тем, что Пакистан закупает значительные объемы вооружений у Китая. В 2019–2023 годах на Китай приходилось 82% военных закупок Пакистана. Для сравнения: в 2009–2012 годах его доля составляла 51%.

Конфликт Индии и Пакистана из-за теракта в Кашмире заметно обострился

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Как заявил военный аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Чжу, большинство созданных в Китае современных образцов военной техники не проходили испытаний в боевых условиях, поэтому «получение такого опыта повышает их экспортный потенциал».

В то же время, за две недели с начала обострения конфликта между Индией и Пакистаном рыночная стоимость индийских военно-промышленных компаний выросла на $5 млрд, отмечает агентство. Акции Hindustan Aeronautics выросли за две недели на 4,3%, Solar Industries India — на 4%, Mazagon Dock Shipbuilders — на 2,26%.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Пахалгаме 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После этого лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

Алена Миклашевская

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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