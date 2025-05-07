Акции оборонных компаний Индии и Китая растут на фоне конфликта в регионе

Акции китайских и индийских оборонных предприятий растут на фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном, сообщает Bloomberg.

Так, индекс китайских военно-промышленных и авиакосмических компаний (HSCAAD) на сегодняшних торгах в Гонконге вырос на 4,03% — до самого высокого уровня с конца марта. Акции Avic Chengdu Aircraft, производителя многоцелевых истребителей Чэнду J-10 и одной из крупнейших компаний, входящих в этот индекс, взлетели за день на 17%.

Рост котировок китайских компаний связан с тем, что Пакистан закупает значительные объемы вооружений у Китая. В 2019–2023 годах на Китай приходилось 82% военных закупок Пакистана. Для сравнения: в 2009–2012 годах его доля составляла 51%.

Как заявил военный аналитик Bloomberg Intelligence Эрик Чжу, большинство созданных в Китае современных образцов военной техники не проходили испытаний в боевых условиях, поэтому «получение такого опыта повышает их экспортный потенциал».

В то же время, за две недели с начала обострения конфликта между Индией и Пакистаном рыночная стоимость индийских военно-промышленных компаний выросла на $5 млрд, отмечает агентство. Акции Hindustan Aeronautics выросли за две недели на 4,3%, Solar Industries India — на 4%, Mazagon Dock Shipbuilders — на 2,26%.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Пахалгаме 22 апреля. Тогда вооруженные боевики открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После этого лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

Алена Миклашевская