В Анапе будут судить подозреваемого в организации нарколабораторий

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении предполагаемого организатора двух подпольных нарколабораторий, функционировавших в окрестностях Анапы. Как установило следствие, 35-летний местный житель в 2023 году сформировал устойчивую группу из семи человек, наладивших промышленное производство синтетического наркотика мефедрона. В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота было изъято порядка 157 кг запрещенного вещества и около 300 литров прекурсоров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант дела, покинув Россию, был объявлен в международный розыск. С помощью Интерпола его местонахождение удалось установить: в мае 2024 года он был задержан в Армении, а в феврале 2025 года экстрадирован в РФ. В настоящее время уголовное дело по статьям, предусматривающим наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, направлено в суд.

Материалы в отношении шести других участников преступной группы были переданы в суд в октябре прошлого года. Один из соучастников, скрывшийся от следствия, объявлен в федеральный розыск, в связи с чем его дело выделено в отдельное производство.

Вячеслав Рыжков