Уральца приговорили к 7 годам колонии за истязание и угрозу убийством

Красногорский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор мужчине, который в течение нескольких месяцев истязал свою жену и угрожал ей убийством. В сентябре 2023 года устроил стрельбу в подъезде ее дома, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

21 сентября 2023 года обвиняемый устроил стрельбу из оружия в подъезде дома по улице Алюминиевая, где проживала его супруга. Несколько часов он держал осаду, угрожая убить себя и супругу, после чего был задержан сотрудниками Росгвардии.

Мужчина вину не признал, заявив, что не истязал жену и не угрожал ей убийством, а в подъезд приехал, чтобы совершить самоубийство.

Суд признал его виновным в истязании, угрозах убийством и незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ (5 эпизодов), ч. 1 ст. 222 УК РФ) и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая