Новый глава донской полиции встретился с митрополитом Меркурием
Начальник главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий встретился с главой Донской митрополии митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Встреча прошла в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Разговор был посвящен усилению взаимодействия между структурами, сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания и работе по предотвращению преступности.