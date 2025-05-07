Новый глава донской полиции встретился с митрополитом Меркурием

Начальник главного управления МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий встретился с главой Донской митрополии митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Встреча прошла в Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Разговор был посвящен усилению взаимодействия между структурами, сотрудничестве в области духовно-нравственного воспитания и работе по предотвращению преступности.

Валентина Любашенко