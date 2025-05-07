В Ставрополе задержан бизнесмен за попытку дать взятку в 2,5 млн рублей

В Ставрополе задержан представитель коммерческой фирмы за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере. Обвиняемый взят с поличным сразу после попытки передать сотруднику нефтегазовой компании 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СК региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ставропольскому краю Фото: СУ СК по Ставропольскому краю

Вознаграждение предназначалось за помощь в беспрепятственном заключении договоров на проектные и изыскательные работы. Однако сотрудник отклонил предложение и проинформировал правоохранительные органы о незаконных действиях.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ (покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере).

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия для закрепления имеющихся доказательств, расследование продолжается.

Николай Аксенов