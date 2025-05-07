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Вандалы уничтожили дверь магазина «Пятерочка» на проспекте Металлистов

Неизвестные вандалы разбили дверь «Пятерочки» на проспекте Металлистов, 13А. Об этом около полудня сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. Злоумышленники, по всей вероятности, пытались проникнуть внутрь и пинали дверь ногами.

Фото: Павел Бурдин

Фото: Павел Бурдин

В связи с инцидентом магазин был вынужден закрыться по техническим причинам. Когда его вновь откроют пока неизвестно. По словам сотрудников «Пятерочки», в помещение залез человек без определенного места жительства и съел мороженое.

Примечательно, что рядом с торговой точкой находится отдел полиции №22. О случившемся правоохранители пока ничего не сообщают.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ранее судимый петербуржец разгромил парадную монтировкой на Заречной улице. Он повредил три пожарных шкафа, ущерб составил 5940 рублей.

Андрей Маркелов

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