Вандалы уничтожили дверь магазина «Пятерочка» на проспекте Металлистов

Неизвестные вандалы разбили дверь «Пятерочки» на проспекте Металлистов, 13А. Об этом около полудня сообщили «Ъ-СПб» очевидцы. Злоумышленники, по всей вероятности, пытались проникнуть внутрь и пинали дверь ногами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Бурдин Фото: Павел Бурдин

В связи с инцидентом магазин был вынужден закрыться по техническим причинам. Когда его вновь откроют пока неизвестно. По словам сотрудников «Пятерочки», в помещение залез человек без определенного места жительства и съел мороженое.

Примечательно, что рядом с торговой точкой находится отдел полиции №22. О случившемся правоохранители пока ничего не сообщают.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ранее судимый петербуржец разгромил парадную монтировкой на Заречной улице. Он повредил три пожарных шкафа, ущерб составил 5940 рублей.

Андрей Маркелов