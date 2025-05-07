Троих жителей Ростовской области задержали по подозрению в серийном мошенничестве

В Ростове-на-Дону задержали троих подозреваемых в серии мошенничества. Ими оказались трое жителей региона — 28, 27 и 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что злоумышленники действовали через социальные сети, выдавая себя за женщин в приложениях для знакомств. Подозреваемые предлагали жертвам встретиться для совместного употребления запрещенных веществ. На встречу мошенники приходили уже под видом сотрудников правоохранительных органов и, угрожая уголовной ответственностью, вымогали у граждан деньги. Таким образом фигурантам удалось получить около 200 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). В настоящее время оперативники установили причастность злоумышленников к двум таким преступлениям, однако в ходе расследования могут быть выявлены и дополнительные эпизоды.

Мария Хоперская