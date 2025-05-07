В 2024 году Нижегородская фармация увеличила объем закупок лекарств на 53,8%

Нижегородская областная фармация (НОФ) стала лидером среди государственных заказчиков закупок лекарственных средств в России. В 2024 году НОФ закупила лекарств на 42,3 млрд руб., увеличив объем закупок на 53,8% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщил главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале со ссылкой на компанию «Курсор маркетинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме Нижегородской области в лидерах госзаказчиков при закупке лекарств оказались Красноярский край (15,7 млрд руб.) и Калужская область (13,8 млрд руб.). Общий объем госзакупок по России составил 167 млрд руб., это 13% от всех закупок.

Чаще всего за счет федерального и регионального бюджетов закупают противоопухолевые и радиофармацевтические препараты, лекарства для лечения сахарного диабета, антикоагулянты и иммунодепрессанты.

При этом НОФ продолжает судиться с региональными больницами, долги которых за поставленные лекарства составили почти 2 млрд руб. Как писал «Ъ-Приволжье», НОФ уже выиграла ряд судебных дел и планирует подать иски еще к полусотне лечебных учреждений. В НОФ не исключают, что могут привлечь региональный минздрав в качестве соответчика по просроченным финансовым обязательствам больниц.

Анастасия Титова