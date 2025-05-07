Свердловский генерал полиции поздравил ветеранов ВОВ, служивших в МВД

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области генерал-майор полиции Сергей Ремезков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Василия Шицелова и его супругу Нину Давыдову. Супруги продолжали служить в системе МВД и после войны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых Фото: начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых

По словам полковника Горелых, Василий Шицелов в 1944 году ушел на фронт, а после Победы служил в авиаполку на Украине. С 1956 года он начал службу в Асбестовском городском отделе внутренних дел (ГОВД), где проработал до выхода на пенсию в 1987 году. Нина Давыдова в годы войны работала в колхозе и на железной дороге, а в 1964 году начала службу в отделе вневедомственной охраны. Затем она перевелась в ОВД Полевского.

Генерал Ремезков вручил ветеранам поздравительный адрес и памятный подарок, поблагодарив их за героизм и стойкость.

«По окончанию мероприятия в комнате истории милиции ОМВД России «Полевской» Сергей Ремезков провел встречу с учащимися Уральского колледжа экономики и права, в ходе которой подробно рассказал о боевом и трудовом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, о решающем вкладе СССР в разгроме нацистской Германии», — сообщил Валерий Горелых.

Полина Щуцкая