УФАС Хакасии возбудило дело в отношении дистрибьютора сети «Светофор»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Республике Хакасия возбудило в отношении оператора логистического центра сети «Светофор» - ООО «Абакан Ритейл Логистик» дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Как говорится в заявлении пресс-службы УФАС, в договорах на поставку и реализацию продукции в магазинах «Светофор» компанией внесены пункты, противоречащие торговому законодательству. В частности, в соответствии с одним из них, оплата за товар производится только после его продажи магазином. «То есть срок оплаты фактически не ограничен, в то время как по закону максимальный срок оплаты товаров с длительным сроком хранения (более 30 дней) не должен превышать 40 календарных дней», - отмечет ведомство. Кроме того, по условиям договоров в случае, если товар не будет продан, расходы на его утилизацию несет поставщик.

В результате, как установило УФАС, более пятидесяти предприниматеелй заключили подобные договоры.

6 мая стало известно, что омское управление ФАС возбудило административное дело в отношении логистической компании ООО «Омскритейлгрупп», обслуживающей торговую сеть «Светофор». По данным ведомства, дистрибьютор также заключал с поставщиками продуктов питания договоры, по которым расходы на утилизацию непроданных, просроченных и некачественных товаров перекладывались на самих поставщиков.

Лолита Белова