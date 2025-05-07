Карлос Сайнс-старший планирует баллотироваться на пост президента FIA

Испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Международной автомобильной федерации (FIA). Об этом сообщает издание Motorsport.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

По информации источника, «ключевые фигуры автоспорта» обратились к Сайнсу с просьбой «бросить вызов» действующему президенту федерации Мохаммеду бен Сулайему, который занимает этот пост с 2021 года. Выборы президента FIA пройдут в этом году, точная дата пока неизвестна.

Карлосу Сайнсу-старшему 62 года. Он является двукратным чемпионом мира по ралли (1990, 1992) и четырехкратным победителем ралли «Дакар». Его сын — Карлос Сайнс-младший — выступает в «Формуле-1» за команду Williams.

Таисия Орлова