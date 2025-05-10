75-летний революционер при Трампе

Питера Наварро иногда называют вдохновителем всей тарифной политики Дональда Трампа. Это смелое утверждение не так уж далеко от истины — в нынешнее президентство Наварро и правда оказывает очень сильное влияние на экономический курс главы государства. Этот 75-летний бывший профессор — Наварро всего на три года моложе президента — действительно хочет произвести настоящую революцию. Причем не только в американской, но и во всей мировой экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

Текст: Яна Рождественская

Скромный профессор и автор выдуманных цитат

Примерно до 55 лет жизнь Питера Наварро была весьма обыкновенной. Он родился в 1949 году в Кембридже (штат Массачусетс) в не слишком богатой семье с итальянскими корнями. Его отец был саксофонистом, а мать работала кассиром в крупном универсаме. Сам Питер учился сначала в Университете Тафтса, а потом в Гарварде, где получил степень PhD по экономике.

В 1970-е три года был волонтером Корпуса мира — американского федерального агентства, занимающегося помощью бедным странам,— в Таиланде. За это время Наварро объездил многие страны Азии, в том числе Индию, Южную Корею, Японию, Лаос, Мьянму. Правда, не Китай, который через несколько десятилетий окажется в центре его внимания. Да и впоследствии он довольно редко бывал в Китае (китайского языка, к слову, не знает).

С середины 1980-х Наварро преподавал в разных университетах. Особенно долгой и плодотворной была карьера в Калифорнийском университете в Ирвайне, где он более 20 лет был профессором. От среднего экономиста его тогда отличали скорее не экстравагантные идеи, а широкий круг тем — в числе прочего он изучал корпоративную благотворительность, онлайн-образование и зеленую энергетику, когда эти темы еще не были в центре внимания. В остальном в работах 1980-х и 1990-х годов Наварро защищал свободный рынок и критиковал протекционизм.

В Калифорнии Наварро несколько раз баллотировался в мэры города Сан-Диего, а также в Конгресс США — всегда от Демократической партии и всегда неудачно. Хотя и запомнился некоторым уже тогда: яркими выступлениями по телевидению, жесткой критикой застройщиков и резкими — на грани прямых оскорблений — выпадами в спорах с оппонентами.

Параллельно с академической карьерой — как говорят наблюдатели, вполне неплохой, но не слишком выдающейся — Наварро писал книги. Сначала в них тоже не было ничего примечательного — например, он выпустил несколько книг с рекомендациями для инвесторов в духе «как стать богатым».

Однако с середины 2000-х его книги отличались невероятной зацикленностью на Китае. Сам Наварро рассказывал, что его взгляды начали меняться после вступления КНР в ВТО в 2001 году. Он взялся изучать политику Китая — и пришел к выводу, что тот злонамеренно использует всевозможные лазейки в международных договорах. А еще старается всеми способами защищать собственную экономику, будь то с помощью субсидий или путем манипуляций с валютами, пользуется дешевизной рабочей силы в стране и безжалостно эксплуатирует природу.

В 2006 году Наварро выпустил книгу «Грядущие войны Китая: Поле битвы и цена победы». В 2011-м — «Смерть от Китая: Лицом к лицу с драконом. Глобальный призыв к действию». После этой работы одни называли Наварро разоблачителем, призывающим противостоять опасным взаимоотношениям Америки с «китайским драконом». Другие — алармистом, преувеличивающим опасность и использующим провокационную риторику и крайне однобокие аргументы.

Книги Наварро критикуют не только за это. В нескольких его трудах встречаются многочисленные цитаты некоего гарвардского экономиста Рона Вары. Однако в 2019 году разгорелся скандал, когда стало ясно, что такого экономиста не существует, а его имя — анаграмма фамилии Наварро. Тот быстро признал, что выдумал Рона Вару, но заявил, что это «шутка» и что псевдоним он использует для «выражения мнения и для развлечения, а не как источник фактов».

Враг свободной торговли и друг тарифов

Интерес к Китаю привел Наварро к более широким рассуждениям о мировой экономике в целом. И в его книгах со временем стали проявляться отличия его взглядов от мейнстрима американской экономической мысли. Суть воззрений Наварро состоит в следующем: мировая торговая система невыгодна США и несправедлива по отношению к ним, ее нужно кардинально перестроить. (И конечно, особенно выигрывает от этой несправедливости Китай.)

Все эти идеи весьма узнаваемы — их в последние месяцы постоянно транслирует Дональд Трамп. И вдохновляет американского президента на них именно его советник по торговле Питер Наварро. The New York Times назвала Наварро «советником по торговле, ненавидящим торговлю». Это не совсем справедливо. Наварро скорее ненавидит либеральную концепцию свободной торговли. Он скептически относится к тому, чтобы придерживаться этой концепции в мире, где многие другие страны ею злоупотребляют.

Друзья Питера Наварро рассказывают, что он и правда искренне обеспокоен положением рабочего класса в современных США.

Наварро вполне справедливо видит проблему в беднеющих и пустеющих городах когда-то процветавшего региона, а теперь — «Ржавого пояса». И в «смертях от безысходности» американцев без высшего образования — проблеме, которую вынесли в название своей книги другие, намного более мейнстримные, экономисты. Беспокоит Наварро и ухудшение положения среднего класса — некогда главной надежды и гордости США.

На самом деле со многими идеями Питера Наварро, пусть и в несколько смягченном виде, согласны и другие американские экономисты. Да, международное разделение труда действительно привело к выводу производства из США и к резкому обеднению ряда ранее процветавших городов и общин. А опасения Наварро по поводу того, что Китай является главной угрозой для США, вполне понятны.

Однако некоторые взгляды Питера Наварро по-настоящему экстравагантны. Например, идея, что торговый дефицит США — это потерянное американское богатство. Точнее, даже не потерянное, а украденное другими странами (понятно, какой прежде всего), наживающимися на американцах в условиях современной торговой системы. Наварро однозначно связывает сокращение торгового дефицита с активным экономическим ростом.

Именно эта идея и является теоретической основой введения высоких пошлин в отношении большинства стран мира. И именно за эти взгляды Наварро особенно активно критикуют — причем не только сторонники ничем не ограниченного свободного рынка, но и экономисты более левых или, наоборот, более консервативных взглядов.

По мнению большинства специалистов, его взгляды на торговлю и пошлины либо сильно устарели, либо просто неверны.

Старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Эдвард Олден назвал Наварро «худшим советником по торговле, который когда-либо был у президента в современной истории» и который может превратить США «из мирового экономического лидера в страну-изгоя».

Сам Наварро тоже не стесняется в выражениях, когда говорит о представителях мейнстримной экономической науки. Как-то он назвал их «непроходимыми тупицами, которые поддерживали… вступление Китая в ВТО и другие экономические соглашения… от чего выиграли только Уолл-стрит и зарубежные государства, надувающие нас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если в первый срок Трампа Наварро оставался в стороне от принятия важнейших решений, с января 2025 года его по праву можно назвать человеком, который вдохновил всю экстравагантную тарифную политику президента

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters Если в первый срок Трампа Наварро оставался в стороне от принятия важнейших решений, с января 2025 года его по праву можно назвать человеком, который вдохновил всю экстравагантную тарифную политику президента

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

«Мой Питер» и главный экономист Трампа

Еще в 2011 году «Смерть от Китая» была названа в числе любимых книг Трампа про КНР — правда, в посте о некоем интервью «Синьхуа», которого, скорее всего, на самом деле не было. Однако с этого началась переписка экономиста и будущего президента.

Впрочем, определяющим для назначения Питера Наварро советником по экономике стало не это. Зять и бывший старший советник Трампа Джаред Кушнер так описывал ситуацию: ему на Amazon попалась книга Наварро, Кушнеру очень понравились ее идеи, так что он порекомендовал автора книги Трампу. Так в 2016 году Питер Наварро впервые вошел в администрацию президента.

Правда, по словам самого Наварро, тогда проводить его повестку мешали бюрократы из разных министерств и управлений. Кроме того, другим близким сотрудником Трампа по экономическим вопросам стал бывший глава Goldman Sachs Гэри Кон, которого Наварро называл глобалистом и считал своим главным противником. И таких глобалистов, сетовал он, вокруг Трампа было слишком много, и они старались оттеснить от президента самого Наварро.

Так что в первое президентство Дональда Трампа Питер Наварро больше занимался конкретными практическими вопросами — например, спас верфь в Филадельфии, которая была на грани банкротства. И наладил довольно тесные связи с самим Трампом — опять же, по рассказам Наварро, тот иногда звал «своего Питера», чтобы посоветоваться с ним. И Наварро всегда оказывался рядом и сохранял неизменную лояльность к своему начальнику и другу.

Во время пандемии COVID-19 Наварро запомнился как любитель конспирологических теорий и странных способов лечения. Он не забывал о своей «любимой» стране, называя COVID-19 «китайским вирусом», публично переругивался с тогдашним главным инфекционистом США Энтони Фаучи и советовал лечиться гидроксихлорохином (противомалярийным препаратом, который якобы помогает и при коронавирусе). Вслед за Наварро чудо-лекарство стал продвигать и сам Трамп.

Наварро сохранял лояльность и в дальнейшем: он не признал поражение Дональда Трампа на выборах 2020 года. И назвал штурм Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021-го «защитой конституции». Он также отказался предоставлять документы и давать показания в Конгрессе в рамках расследования штурма. И в итоге даже был приговорен к четырем месяцам тюрьмы за неуважение к Конгрессу — и отсидел эти четыре месяца в прошлом году, выйдя на свободу 17 июля 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во время пандемии COVID-19 Наварро, как и сам Дональд Трамп, распространял конспирологические теории и советовал лечиться гидроксихлорохином

Фото: Alex Brandon / AP Во время пандемии COVID-19 Наварро, как и сам Дональд Трамп, распространял конспирологические теории и советовал лечиться гидроксихлорохином

Фото: Alex Brandon / AP

Наварро тут же присоединился к новой предвыборной кампании Трампа — сразу из тюрьмы поехал на Национальный съезд Республиканской партии в Милуоки, где в тот же вечер выступил с речью в его поддержку. В итоге экономист, который, по словам самого Трампа, «сел за него в тюрьму», во время второго срока стал старшим советником президента США по торговле и промышленности.

Если в прошлый раз и сам Трамп, и Наварро действовали не слишком последовательно, в этот раз они оба вернулись в Белый дом с довольно тщательно разработанной системой мер и указов. И начали ее реализовывать сразу после инаугурации Трампа 20 января. По данным NYT, не слишком понятная формула, по которой, как заявили в Белом доме, рассчитывались пошлины для разных стран, тоже была придумана Наварро.

С очень разным отношением Питер Наварро сталкивается не только в США в целом, но и внутри самой команды Трампа.

Так, миллиардер Илон Маск — один из активных сторонников президента и глава Департамента эффективности правительства — назвал Наварро идиотом, который «тупее пробки». Таков был ответ на замечание самого Наварро о том, что Tesla Маска не «автопроизводитель», а «автосборщик», потому что многие комплектующие производятся за границей.

Эта перепалка отражает реальные противоречия между разными группами в команде американского президента. Сам Наварро и вице-президент Джей Ди Вэнс придерживаются откровенно протекционистских взглядов. Но в администрации есть и сторонники ничем не сдерживаемой свободной торговли, близкие к либертарианству, такие как Илон Маск. А многие в команде Трампа просто выступают за более умеренную тарифную политику. Например, известно, что министр финансов Скотт Бессент и директор Национального экономического совета Кевин Хассетт хоть и не против пошлин, однако считают, что их повышение должно быть намного более постепенным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наварро выступает перед сторонниками Трампа во время предвыборной кампании летом 2024 года. Сразу после выхода из тюрьмы, где он сидел четыре месяца,— по его собственному мнению, за лояльность к Трампу

Фото: Lynne Sladky / AP Наварро выступает перед сторонниками Трампа во время предвыборной кампании летом 2024 года. Сразу после выхода из тюрьмы, где он сидел четыре месяца,— по его собственному мнению, за лояльность к Трампу

Фото: Lynne Sladky / AP

CNN приводит такие характеристики от бывших и нынешних коллег по Белому дому: Питера Наварро называют несдержанным, «чудаком с плохими манерами» и репутацией «грубого, невежественного и недобросовестного» человека. С пренебрежением говорят и о любви Наварро выступать с большими красочными диаграммами или картами. Хотя некоторые и считают его «самой яркой личностью» в окружении Трампа.

Американские СМИ объясняют максимализм и решительность Наварро не только его радикальностью, но и тем, что экономический советник понимает: окно возможностей при Трампе может довольно скоро закрыться. Многие аналитики указывают на то, что пошлины будут очень сильно сказываться на американских компаниях и экономике. И в такой ситуации продолжение линии, которой искренне придерживается Наварро, может оказаться под вопросом. В апреле он пару недель почти не появлялся на публике — это сразу вызвало слухи о том, что его влияние ослабло.

Сам Наварро в своих выступлениях демонстрирует исключительный оптимизм: «Президент Дональд Трамп доказал, что пошлины работают на благо американского народа. Это не будет болезненно для Америки, это будет прекрасно»,— заявил он как-то. Вероятно, Наварро и сам понимает, что пошлины все-таки будут довольно болезненны для самих США — по крайней мере в краткосрочной перспективе. Однако он уверен, что в долгом горизонте эти меры принесут пользу. Питер Наварро надеется, что курс, на который он вдохновил президента, сохранится — и, как говорит Трамп, произведет революцию в мировой экономике.