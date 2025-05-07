В ожидании атаки

Из-за угрозы атаки БПЛА в Саранске 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. При этом официальных сообщений об атаках БПЛА на регион от властей или Минобороны РФ не поступало. Аналогичный режим в Саранске был установлен в начале апреля, когда беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Сейчас в Мордовии отменили занятия в детских садах, школах и вузах, а гражданам напомнили правила поведения при террористических атаках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пешеходы в центре Саранска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Пешеходы в центре Саранска

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Саранске из-за угрозы атаки беспилотников 7 мая ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Администрация города после принятия этого решения обратилась к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и придерживаться всех рекомендаций, которые дают власти. Утром того же дня глава Мордовии Артем Здунов сообщил, что в регионе объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в республике работает система оповещения, экстренные службы и правоохранительные органы. В Саранске местные власти отменили занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях среднего профессионального образования и вузах.

Из-за режима ЧС в городе было ограничено движение общественного транспорта. Возможны перебои в работе, падение скорости передачи данных мобильного Интернета. При этом система вызова экстренных служб 112, голосовая связь и проводной интернет должна функционировать в обычном режиме, сообщили в республиканском правительстве.

Ранее председатель госкомитета по ГО и ЧС Мордовии Андрей Наумов объяснил необходимость введения ограничений на работу мобильного интернета при угрозе атак БПЛА. По его словам, технологии производства беспилотников постоянно совершенствуются, меняются технические решения, позволяющие направлять эти аппараты к цели. «Мобильный интернет относится к решениям, которые в этом плане представляют опасность. Ограничения на работу мобильного Интернета вводятся по решению областного оперативного штаба. Все алгоритмы действия с сотовыми операторами уже отработаны. Я считаю, что это очень небольшая плата за безопасность»,— отметил господин Наумов.

Оперативный штаб, созданный при правительстве Мордовии, распространил сообщение о запретах, которые ввели в республике из-за опасности атаки БПЛА. В частности, жителям и гостям республики запретили распространять любую информацию с мест совершения террористических актов, включая фото- и видеоматериалы.

«Также запрещено распространять информацию о последствиях применения БПЛА, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт поражения, оценить характер нанесенных повреждений»,— говорится в сообщении оперативного штаба.

Запрет также касается распространения информации о том, где располагаются боевые расчеты Минобороны РФ и подразделения Росгвардии, а также силовые структуры на объектах топливно-энергетического комплекса Мордовии. За нарушение запрета власти обещают привлечь виновных к административной ответственности. По словам Андрея Наумова, в отдельных случаях эта ответственность может перерасти в уголовную, так как распространяемая информация может усилить панические настроения и помочь противнику.

Отдельно власти республики обратились к гражданам и рассказали, как вести себя в случае атаки беспилотников. В республике беспилотники официально используются в ряде отраслей и определить, что за аппарат находится в небе, большинство граждан самостоятельно не смогут. Поэтому им в первую очередь необходимо сообщить о беспилотнике по номеру 112. В случае, если это неопознанный БПЛА, в работу включатся экстренные службы и подразделения.

Жителям Мордовии власти напомнили правила действий в случае возможной атаки. По словам начальника регионального управления гражданской обороны и защиты населения МЧС Мордовии Юрия Белоуско, если сигнал «Внимание всем!» застал жителей на открытой местности, им необходимо найти укрытие. Это может быть специальное защитное снаряжение, тоннель, подземный переход или подвал. Искать его необходимо в том месте, где застал сигнал, и не перемещаться по местности. В случае, если жители в момент тревоги, находится дома, им нельзя выходить из дома и нужно укрыться в помещениях без окон – ванной комнате, туалете или коридоре.

На случай эвакуации в «тревожный чемоданчик» необходимо положить документы, деньги, запас воды и продуктов, комплект одежды по сезону и зарядные устройства для телефонов.

В ближайшее время в Мордовии планируется ввести оповещения о возможных атаках БПЛА через смс-сообщения. Пока на территории региона сообщают только о чрезвычайных ситуациях природного характера.

Напомним, в начале апреля атаке БПЛА подверглось одно из промышленных предприятий Мордовии. После этой атаки в Саранске также вводили режим ЧС. Тогда жителей соседних с предприятием домов и социальные учреждения перемещали в места временного размещения. С ними работали медики и психологи. К концу дня жители смогли вернуться домой.

Как писал «Ъ», в ночь на 7 мая из-за угроз атак БПЛА вводили ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Москвы и Подмосковья, Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. По данным Минобороны, за сутки российские силы ПВО сбили 524 украинских беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть бомб JDAM и два снаряда HIMARS.

Андрей Репин, Нижний Новгород