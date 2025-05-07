Из Турции депортировали обвиняемого в попытке мошенничества на 400 млн руб.

Турция депортировала в Москву россиянина, проходящего обвиняемым по делу о попытке мошенничества в 2012 году. Его задержали полицейские в аэропорту Внуково. Об этом официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала изданию Lenta.ru.

Фигуранта обвиняют в покушении на мошенничество (ст. 30, ст. 159 УК). В 2012 году он пытался получить право собственности на имущество трех юрлиц из Нижегородской области. Ущерб мог достигнуть 400 млн руб.

В 2017 году дело передали для рассмотрения в суд, но обвиняемый не пришел на заседание и скрылся за границей. МВД объявило его в международный розыск. Позже Интерпол сообщил, что мужчина скрывается в Турции.

Ранее Генпрокуратура добилась депортации из США россиянина Владимира Целлермаера, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Он оформлял кредиты в банках, после чего похищал полученные деньги вместе со своим братом и двумя знакомыми. Ущерб от их действий оценили более чем в 179 млн руб.

Никита Черненко