Из США депортировали обвиняемого в хищении банковских средств россиянина

Генпрокуратура сообщила, что смогла добиться депортации из США гражданина России Владимира Целлермаера. Его обвиняют в крупном мошенничестве в составе организованной группы с целью воровства банковских денег (ч. 1, 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генпрокуратура России Фото: Генпрокуратура России

Следствие считает, что Владимир Целлермаер оформлял кредиты в банках, а затем похищал полученные средства. Так, в июне 2006 года он по поддельным документам получил свыше 2 млн руб. на покупку машины. После оформления машины фигурант ее продал и не вернул деньги банку. В том же году он оформил кредитные карты, с которых потратил свыше 147 тыс. руб.

Впоследствии Владимир Целлермаер вступил в сговор со своим братом и двумя знакомыми. Согласно придуманной ими схеме хищения, они искали банки с подходящими кредитными условиями и подделывали документы о платежеспособности. Затем сообщники искали дорогие автомобили, на которые оформлялись кредиты. С помощью этой схемы фигуранты похитили более 32 млн руб. у трех банков.

Владимир Целлермаер находился в международном розыске с сентября 2012 года, его заочно арестовали. В декабре 2024 года стало известно, что он находится в США и может нарушать иммиграционное законодательство. С учетом предоставленных материалов российской стороне удалось добиться депортации Владимира Целлермаера.

Никита Черненко