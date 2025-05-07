Вход на ЦП Ижевска 9 мая будет огражден и организован через металлодетектор

9 мая вход на Центральную площадь Ижевска будет осуществляться через металлодетектор, для ограждения территории используют металлоконструкции, сообщили в пресс-службе администрации города. На мероприятии будут задействованы все дежурные службы, а также частные охранные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В праздничные дни охране общественного порядка будет уделено особое внимание. Для этого на центральных улицах усилят полицейские патрули, а частные организации будут отвечать за целостность монументов воинской славы, памятников и мест захоронения воинов Великой Отечественный войны.

В День Победы ограничат движение транспорта: в центральном квадрате будут закрыты улицы, а въезды перекроют. Маршруты общественного транспорта будут перестроены на другие улицы.