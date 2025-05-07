Задолженность рыбокомбината-банкрота из Новочеркасска выплачена полностью

Арбитражный суд вынес решение о прекращении обязательств перед кредиторами ООО «Новочеркасский рыбокомбинат» (НРК), признанного банкротом. Общая сумма задолженности, составлявшая 307,6 млн руб., была переведена на счет должника Владимиром Савченко. В материалах арбитражного дела, кроме имени плательщика, какие-либо дополнительные сведения о нем отсутствуют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В 2021 году компания «НРК» была объявлена банкротом. Общая территория агрокомплекса охватывает примерно 7 тыс. га. Из этого числа 4,3 тыс. га приходятся на пруды, рыбу в них не разводят более 10-ти лет. Земля, на которой расположены пруды — сельхозназначения, может быть использована для выращивания зерновых, плодовых и овощных культур. С момента конкурсного производства компания начала сдавать эту землю в аренду.

Аукцион по реализации активов рыбного комбината планировался на осень 2025 года. До этого процедура постоянно переносилась из-за периодического заявления частных лиц о намерении погасить долги предприятия - банкрота. Всего таких потенциальных плательщиков насчитывалось более десяти. В конечном итоге, господин Савченко реализовал свое намерение.

По данным «СПАРК-Интерфакс», контрольный пакет акций (72%) «ООО Новочеркасский рыбокомбинат» находится во владении «Промосферы», принадлежащей Петру Богатову. Оставшаяся доля в 28% уставного капитала общества числится за Александром Волжаниным.

Валентина Любашенко