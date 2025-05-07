Михаил Евраев подписал документы по модернизации здравоохранения

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал ряд документов по модернизации здравоохранения. Целью нововведений является повышение качества медицинского обслуживания и увеличение зарплат. В правительстве области сообщают, что некоторые больницы станут «центрами оказания поликлинической, стационарной и высокотехнологичной помощи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Объединение медицинских организаций происходит для того, чтобы жители области могли обращаться к большему количеству специалистов, а также не зависеть от того, находится ли в отпуске или на больничном тот или иной специалист. Объединение позволит убрать излишний управленческий и вспомогательный персонал»,— объяснил господин Евраев.

Он особенно подчеркнул, что объединение не приведет к сокращению врачей и медицинских сотрудников, а больницы и поликлиники останутся на своих местах.

«О закрытии медицинских организаций речи не идет. Кроме новых возможностей для жителей по получению качественной медицинской помощи, сможем поднять заработную плату управленческому и вспомогательному персоналу»,— объяснил губернатор.

Как отмечает и. о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, объединение лечебных учреждений значительно улучшит качество оказания медицинской помощи.

«Такая концентрация в рамках одного учреждения всего спектра медицинской помощи поможет нам более четко организовать и построить маршрутизацию, сделать ее понятной. С точки зрения управления процессами объединение позволит более оперативно реагировать на вызовы, обеспечивать взаимные консультации внутри единой медицинской организации и получать наиболее полную клиническую информацию. А это уже более высокий уровень обследований»,— уверена госпожа Можейко.

Алла Чижова