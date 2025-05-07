Главу «Горно-Алтайавтодора» задержали за взятки и превышение полномочий

В Алтайском крае правоохранители задержали начальника «Горно-Алтайавтодора» Сергея Труфанова. В отношении него возбуждено два уголовных дела о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Сибирь» источники в правоохранительных органах. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, фигурант дела получил 1 млн руб. от представителя дорожной организации, которая была подрядчиком «Горно-Алтайавтодора». Вознаграждение предназначалось за подписание документов о якобы выполненных работах, а также покровительство интересам фирмы.

В ходе обысков по месту жительства чиновника силовики обнаружили 2 млн руб.

Александра Стрелкова