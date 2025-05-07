«СЗ Солонцы 2» выиграл торги на право КРТ в Центральном районе Красноярска

Аукцион по выбору подрядчика для комплексного развития территории общей площадью 2,8 млн кв. м, ограниченного шоссе Северное — ул. Утренняя в Центральном районе Красноярска, выиграл специализированный застройщик «Солонцы 2» (Красноярский край). В течение месяца с ним заключат договор о комплексном развитии территории сроком на 30 лет.

Начальная цена права на заключение договора составляла — 202 млн руб., шаг аукциона — 10 млн руб., итоговая стоимость — 242,4 млн руб. В торгах также участвовала новосибирская компания ООО «СЗ Новый город».

Победителю аукциона предстоит построить более 2 млн кв. м жилья. Максимальное количество этажей составит 25 без учета технического и подземных. Строительной компании также необходимо будет построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе детские сады, школы и физкультурно-оздоровительный комплекс.

ООО «СЗ Солонцы 2» зарегистрировано в Красноярске в апреле 2025 года. Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями общества являются строительная компания ООО УСК «Сибиряк» (90%) и Александр Савельев (10%). Ранее стало известно, что в отношении учредителя ООО «УСК Сибиряк» Владимира Егорова возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159) при выполнении работ по строительству переезда через Северное шоссе в жилом районе «Солонцы-2» в Красноярске. Как писал «Ъ-Сибирь», Владимир Егоров был арестован в ноябре прошлого года.

Лолита Белова